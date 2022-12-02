Hubble сфотографировал «нити» погибшей звезды

На расстоянии примерно 60 тысяч световых лет от Земли космический телескоп Hubble зафиксировал то, что оставила после себя сверхновая звезда DEM L 190.

Об этом сообщает EsaHubble.

Эта звезда давно погибла, а ее свет достиг Земли тысячи лет назад. Сфотографированный объект расположен в созвездии Золотая Рыба и считается самым ярким остатком сверхновой в карликовой галактике – Большое Магелланово Облако.

Остаток сверхновой в форме пламени занимает центр и верхнюю часть фото. Он состоит из множества длинных нитей и тонких слоев газа, которые ярко светятся оранжевым и синим цветом. Слабые газовые облака очерчивают его края. Он окружен несколькими разбросанными синими и красными звездами, а фон черный и заполнен маленькими красными звездами.

Hubble Space Telescope image of supernova remnant DEM L 190. Credit: ESA/Hubble & NASA, S. Kulkarni, Y. Chu pic.twitter.com/ohY5j1p9gp — Black Hole (@konstructivizm) December 1, 2022

«Тоненькие листы и спутанные нити являются обломками от катастрофической смерти массивной звезды, которая когда-то была в Большом Магеллановом Облаке, небольшой галактике-спутнике Млечного Пути. Это поразительное изображение было создано с использованием данных двух разных астрономических исследований с использованием одного из устаревших инструментов Хаббла, широкоугольной планетарной камеры 2», – рассказали ученые.

С того момента инструмент заменила более мощная широкоугольная камера 3, но 2-я модель за время своего существования внесла значительный вклад в передовые научные достижения и сделала серию невероятных фото. Это не первый снимок DEM L 190, опубликованный для публики — предыдущий портрет этого остатка сверхновой, сделанный Hubble, опубликовали в 2003 году. Новое фото характеризуется дополнительными данными и улучшенными методами обработки.

Ранее ученые обнаружили в метеорите два ранее неизвестных минерала.

«Курсор» сообщал, что спутник компании SpaceX вызывает негодование ученых.