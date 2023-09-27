К вашему вниманию Сократ, Платон, Аристотель и другие мудрецы.

Equator AI создал видео с помощью новейших технологий искусственного интеллекта (ИИ), в котором великие философы "ожили" и поделились своими жизненными историями.

Об этом сообщает GreekReporter.

В частности, в ролике можно услышать:

историка и географа Геродота, написавшего "Историю", посвященную греко-персидским войнам;

математика, астронома, государственного деятеля и досократовского философа Фалеса, который многими, в том числе Аристотелем, считается первым философом в греческой традиции и даже отцом науки;

автора двух эпических поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера;

греческого государственного деятеля и оратора древних Афин Демосфена;

одного из величайших мыслителей в истории Артистотеля;

философов Сократа и Платона, которые создали основные направления как теоретической, так и практической философии;

греко-финикийского философа-стоика Хрисиппа.

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