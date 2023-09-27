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ИИ "оживил" философов древности – впечатляющее видео

19:55, Сегодня
Интересные факты, Технологии
искусственный интеллект изображение
Фото: Pixabay
К вашему вниманию Сократ, Платон, Аристотель и другие мудрецы.

Equator AI создал видео с помощью новейших технологий искусственного интеллекта (ИИ), в котором великие философы "ожили" и поделились своими жизненными историями.

Об этом сообщает GreekReporter.

В частности, в ролике можно услышать:

  • историка и географа Геродота, написавшего "Историю", посвященную греко-персидским войнам;
  • математика, астронома, государственного деятеля и досократовского философа Фалеса, который многими, в том числе Аристотелем, считается первым философом в греческой традиции и даже отцом науки;
  • автора двух эпических поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера;
  • греческого государственного деятеля и оратора древних Афин Демосфена;
  • одного из величайших мыслителей в истории Артистотеля;
  • философов Сократа и Платона, которые создали основные направления как теоретической, так и практической философии;
  • греко-финикийского философа-стоика Хрисиппа.

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