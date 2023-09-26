По словам эксперта, этот древний человек "смотрит на нас немного свысока".

Ученые реконструировали лицо Женщины Верхнего Ларджи, жившей 5 тысяч лет назад на территории современной Шотландии.

Об этом сообщает Live Science.

Отметим, что эту женщину назвали в честь карьера Верхнего Ларджи. Тысячелетиями она была похоронена под землей, но в 1997 году люди благодаря экскаваторам неожиданно нашли ее кости на каменном карьере.

Вероятно, Женщина Верхнего Ларджи умерла в 20-летнем возрасте, пережив периоды болезни или недоедания. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, этот человек жил между 1500 и 2200 годами до нашей эры (ранняя бронза).

В рамках реконструкции этого древнего человека эксперты просканировали ее череп с помощью компьютерной томографии (КТ), а после напечатали на 3D-принтере в Шотландии. Проблемы была в отсутствии нижней челюсти и фрагментированном состоянии левой части черепа.

По этой причине специалистам пришлось сперва восстанавливать часть черепа, а после создать челюсть. В рамках проекта эксперт отталкивался от возраста, пола, веса и этнической принадлежности женщины, потому что благодаря этим факторам можно установить толщину ее тканей.

Судебному художнику Оскара Гилльсону пришлось взять данные таблицы современных людей, соответствующих этим характеристикам, а после воспользоваться их измерениями тканей. Благодаря колышкам, размещенным на реплике черепа, он смог измерить глубину тканей, а после покрыть их пластилином во время лепки лицевых мышц.

"Выполняя реконструкцию, я в основном думаю, что мы заглядываем в их мир, (то есть – ред.) они нас не видят. Я подумал, что это может быть интересной идеей, чтобы немного перевернуть это, и в действительности думать, что она нас видит. И, как видите, она смотрит на нас немного свысока (я не обвиняю ее за это...)!", – поделился Нильссон.

Он добавил, что эта 5000-летняя женщина выглядела немного здоровее, чем она могла быть, если отталкиваться от ее очень округлого лицевого скелета.

Также "Курсор" сообщал, как выглядел реальный хоббит 50 тысяч лет назад.