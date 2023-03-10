Илон Маск анонсировал строительство в Техасе нового города: подробности

Новый населенный пункт будет построен бизнесменом вдоль реки Колорадо рядом с объектами, принадлежащими SpaceX и Boring.

Американский бизнесмен Илон Маск готовится к реализации довольно амбициозного проекта. Эксцентричный миллиардер намерен построить на территории Техаса город мечты.

Об этом пишет портал ProstoMOB.

Отмечается, что Маск уже успел провести несколько встреч с агентами по недвижимости и владельцами земельных участков.

Новый населенный пункт будет построен бизнесменом вдоль реки Колорадо рядом с объектами, принадлежащими SpaceX и Boring. Маск решил назвать его Снейлбруком. На первых порах в город будут заселяться преимущественно работники принадлежащих Маску предприятий.

Согласно действующему в Техасе законодательству для регистрации населенного пункта численность проживающих в нем жителей должна составлять не менее 201 чел. Пресс-секретарь штата утверждает, что власти округа Бастроп никаких документов от Маска и его компаний не получали.

Журналисты отмечают, что на земельном участке, который Маск планирует использовать для строительства города, находятся несколько модульных домов, спортивная площадка, тренажерный зал и бассейн. Везде установлена табличка с надписью Welcome in Snailbrook.

Как сообщал Курсор, владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Ранее Курсор информировал о том, что Илон Маск настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.