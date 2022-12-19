Илон Маск ответил на голосование за свою отставку с поста главы Twitter

За время своего кратковременного руководства Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Those who want power are the ones who least deserve it — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Как сообщал Курсор, за время своего кратковременного руководства Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.

Как сообщал Курсор, Илон Маск вначале приостановил, а позже полностью заблокировал учетную запись в Twitter ElonJet, где публиковались в общем доступе данные о передвижении его самолета.

Аккаунт зарегистрировал и вел учетную запись Джек Суини, второкурсник Университета Флориды, который был большим поклонником миллиардера Илона Маска.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск выставит на аукцион тысячу вещей из офиса Twitter в Сан-Франциско.

Кроме того, наш сайт информировал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.