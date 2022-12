Илон Маск ответил на голосование за свою отставку с поста главы Twitter

Владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Those who want power are the ones who least deserve it

