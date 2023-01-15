Имбирь имеет опасные свойства: кому стоит быть осторожным

О полезных свойствах имбиря известно давно. Даже в древности было известно об уникальности этого корнеплода. В нем содержится много антиоксидантов и витаминов группы В и С, что делает его незаменимым при борьбе с вирусами, а также в укреплении иммунитета.
Об этом сообщает Medicalanswers.
Имбирь – одно из самых известных лекарственных растений, которое используется и в медицине для лечения различных заболеваний. Особенно полезны при разных сезонных и вирусных заболеваниях его потогонные и отхаркивающие эффекты.
В связи с этим имбирь часто применяют при лечении и профилактике кашля, болей в горле и насморка.
Имбирь обладает мощными противовоспалительными свойствами, поэтому чай из имбиря врачи рекомендуют при заболеваниях ротовой полости и горла (например, ангины), простуды, гриппа. В некоторых странах для лечения простуды готовят подогретый имбирный эль и имбирное пиво, которые помогают быстрее избавиться от болезней.
Тем не менее имбирь дает один неприятный побочный эффект при повышенной температуре – его согревающие свойства могут усилить жар. Поэтому его нужно употреблять с осторожностью.
Также имбирь обладает раздражающим действием на слизистую, поэтому его не рекомендуют пациентам с гастритами, язвой желудка и болезнями желудочно-кишечного тракта.
Если у вас нет таких противопоказаний нет, то можете приготовить напиток на основе имбиря. Для этого понадобится 100 г имбирного корня, его тонко нарезать на ломтики, поместить в кипяток, настоять около 15 минут и добавить в напиток мед и лимон. Также можно добавить щепотку корицы и гвоздику. Получится очень ароматный, бодрящий, витаминный напиток.
Еще можно просто пожевать кусочек корня при инфекциях горла. Полезные компоненты и эфирные масла будут всасываться сразу в слизистую.
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