Имбирь имеет опасные свойства: кому стоит быть осторожным

При всех своих полезных свойствах имбирь имеет очень неприятный побочный эффект, поэтому врачи призвали не злоупотреблять им.

О полезных свойствах имбиря известно давно. Даже в древности было известно об уникальности этого корнеплода. В нем содержится много антиоксидантов и витаминов группы В и С, что делает его незаменимым при борьбе с вирусами, а также в укреплении иммунитета.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Имбирь – одно из самых известных лекарственных растений, которое используется и в медицине для лечения различных заболеваний. Особенно полезны при разных сезонных и вирусных заболеваниях его потогонные и отхаркивающие эффекты.

В связи с этим имбирь часто применяют при лечении и профилактике кашля, болей в горле и насморка.

Имбирь обладает мощными противовоспалительными свойствами, поэтому чай из имбиря врачи рекомендуют при заболеваниях ротовой полости и горла (например, ангины), простуды, гриппа. В некоторых странах для лечения простуды готовят подогретый имбирный эль и имбирное пиво, которые помогают быстрее избавиться от болезней.

Тем не менее имбирь дает один неприятный побочный эффект при повышенной температуре – его согревающие свойства могут усилить жар. Поэтому его нужно употреблять с осторожностью.

Также имбирь обладает раздражающим действием на слизистую, поэтому его не рекомендуют пациентам с гастритами, язвой желудка и болезнями желудочно-кишечного тракта.