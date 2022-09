«Инопланетная золотая рыбка»: ученые раскрыли тайну загадочного существа

В течение долгого времени ученые не могли раскрыть тайну этого животного. Со временем исследователи узнали, что эти создания были в длину около 9 см и жили на нашей планете примерно 330 миллионов лет назад. Они имели продолговатое тело с плавником на заднем конце, а также были лишены позвоночника, панциря и ануса.

Об этом сообщает The Guardian.

Однако, более полувека было непонятно, представителями какого вида являются их существа, названные тифлоез (Typhloesus wellsi). Из-за формы тела, напоминающей летающую тарелку, его также назвали «инопланетная золотая рыбка». На протяжении долгих лет окаменелости этих находились в Королевском музее Онтарио.

Fossils Solve Mystery of an Ancient ‘Alien Goldfish’ https://t.co/5QYvNdpl2g pic.twitter.com/HL9ou1kiw9

New clue found in ‘alien goldfish’ suggests it may have been a mollusk https://t.co/lAVrSq8GT3 pic.twitter.com/9yAMD0dxcO

— Zyite (@ZyiteGadgets) September 21, 2022