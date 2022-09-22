«Инопланетная золотая рыбка»: ученые раскрыли тайну загадочного существа

В течение долгого времени ученые не могли раскрыть тайну этого животного. Со временем исследователи узнали, что эти создания были в длину около 9 см и жили на нашей планете примерно 330 миллионов лет назад. Они имели продолговатое тело с плавником на заднем конце, а также были лишены позвоночника, панциря и ануса.
Об этом сообщает The Guardian.
Однако, более полувека было непонятно, представителями какого вида являются их существа, названные тифлоез (Typhloesus wellsi). Из-за формы тела, напоминающей летающую тарелку, его также назвали «инопланетная золотая рыбка». На протяжении долгих лет окаменелости этих находились в Королевском музее Онтарио.
Fossils Solve Mystery of an Ancient ‘Alien Goldfish’ https://t.co/5QYvNdpl2g pic.twitter.com/HL9ou1kiw9
— Patricia Farrell, Ph.D. (@drpatfarrell) September 21, 2022
New clue found in ‘alien goldfish’ suggests it may have been a mollusk https://t.co/lAVrSq8GT3 pic.twitter.com/9yAMD0dxcO
— Zyite (@ZyiteGadgets) September 21, 2022
Благодаря недавнему исследованию, проведенному учеными из Кембриджского университета, эти создания наконец-то получили свою «ветвь» на генеалогическом древе, потому что ученые нашли их родственников. Долгие годы эксперты не понимали, почему в окаменелостях Typhloesus wellsi находятся мелкие зубы. Было предположение, что это остатки последней трапезы или части древних рыб, похожих на современных угрей.
После нового исследования окаменелостей ученые пришли к выводу, что «инопланетная золотая рыбка» имела в кишечнике своеобразную зубчатую ленту. Она состояла из двух рядов зубов и была в длину 4 мм. Каждый ряд имело около двух десятков треугольных зубов изогнутых назад, что и помогло раскрыть тайну этих созданий.
Есть версия, что тифлоез – представитель уникальной группы моллюсков, населявших Землю около 300 миллионов лет. На это указывает наличие зубчатой ленты в кишечнике этого создания, которую также имеют моллюски, что называется радулой. Возможно, в каменноугольный период с Typhloesus wellsi произошел такой эволюционный переворот, в которого их структура была вывернута наизнанку за пределы тела для лучшего захвата добычи. В итоге они вымерли.
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