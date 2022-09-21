Уникальные кадры: ученые впервые засняли лисицу за рыбалкой

Раньше считалось, что волки тихоокеанского побережья Северной Америки – единственные псовые, ловящие рыбу в целях пропитания. Однако, оказалось, что этим навыком также обладают лисицы.

Об этом сообщает Science News.

Экологи Хорхе Тобахас и Франсиско Диас Руис занимались привычными исследованиями, во время которых заметили самца рыжей лисицы (Vulpes vulpes), который их нисколько не испугался. Наоборот, он не убежал и продолжил заниматься своим делом. Этот хищник уже не одно десятилетие изучается учеными, но один аспект его поведения был тайной.

Специалисты спрятались возле лиса и заметили, что тот рыбачит. На протяжении часа он погружал морду в воду, и за это время словил около десятка карпов. Таким образом, экологи получили первое задокументированное доказательство того, что эти хищники могут быть умелыми рыболовами.

Любопытно, что самец не съел сразу весь свой улов, а оставил часть на потом и даже поделился с самкой, с которой, по всей видимости, состоит в паре. Тобахас предполагает, что помимо Vulpes vulpes и волков тихоокеанского побережья Северной Америки существуют другие псовые, которые тоже умеют рыбачить. Также ученый надеется, что благодаря его открытию исследователи по-новому взглянут на изучение поведения этих удивительных существ.

Отметим, что рыжая лисица (обыкновенная лисица) является хищным млекопитающим семейства псовых, а также самым распространенным и крупным видом лисиц. Длина их тела достигает 60-90 см, хвост – 40-60 см, а масса – 6-10 кг.

Vulpes vulpes населяют все территории Европы, Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, северный Тунис), большей части Азии (вплоть до северной Индии, южного Китая и Индокитая), в Северной Америке от арктической зоны до северного побережья Мексиканского залива. Этих лисиц акклиматизировали в Австралии и они распространились по всему континенту (исключение – некоторые северные районы, имеющие влажный субэкваториальный климат).

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