Инженеры придумали пластырь, который способен диагностировать рак

Громоздкий и не всем доступный аппарат для УЗИ-диагностики уже с успехом готов заменить небольшой портативный пластырь, который клеится на кожу и диагностирует весь организм.

Новейшая разработка ученых — крохотная наклейка в виде пластыря — способна выполнять функции УЗИ-обследования.

Инженеры Массачусетского технологического института разработали устройство, способное в течение 48 часов проводить диагностику клеток организма и определять целый спектр разных заболеваний, включая раковые образования и вирусные инфекции.

Миниатюрная разработка ученых действует как УЗИ-аппарат, излучая ультразвуковые волны, которые отражаются от тканей и органов, и любые изменения формы, состава или содержимого записываются и помогают диагностировать различные заболевания.

Главное преимущество УЗИ-пластыря — это компактность. Он клеится на кожу, практически не мешает человеку, проводит диагностику в течение двух суток, и фиксирует результаты наблюдений. Это устройство можно использовать и во сне, и при активных физических нагрузках. Поэтому можно отследить изменения в работе организма при разных условиях и фазах жизни.

По оценкам специалистов, точность пластыря достаточно высокая и не уступает обычным УЗИ-аппаратам. Но зато его простота делает его для медиков и пациентов более привлекательным.

Разработчики рассчитали стоимость изготовления подобного УЗИ-пластыря. Она составляет 100 долларов, но при условии запуска производственных масштабов будет существенно снижена, а соответственно, доступна большинству людей.

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