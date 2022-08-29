Ученые выяснили, как диеты влияют на сердце

Белковая диета, которая подразумевает замену углеводов большим количеством белка, не дает результата похудения в долгосрочной перспективе, а наоборот, повышает риски преждевременной смерти.

Для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, применимы не все диеты.

Например, белковая диета Аткинса абсолютно не подходит для сердечников, пишет medicina.

Согласно наблюдениям испанских врачей, замена углеводов белками в рационе пожилых людей на 59% увеличила риски преждевременной смерти. Кроме того, это на 90% увеличивало шансы сильно набрать в весе. Также исследование показало, что замена жиров протеином увеличивает смертность до 66%.

Важность этого открытия в том, что до сих пор утверждалось, что диета Аткинса приводит к похудению.

Ученые пока не разобрались в причинах набора веса, зато им полностью понятен механизм увеличения рисков преждевременной смерти. Повышенное содержание белка в пище вызывает заболевания почек, нарушение процессов производства инсулина и глюкозы, а также влияет на качественный состав крови.

Популярность белковой диеты в том, что благодаря ей получается быстрый эффект похудения при отсутствии ограничений в пище, только заменой углеводов любым количеством мяса, рыбы или орехов. К сожалению, как выяснилось, в долгосрочной перспективе они все равно вызывают набор веса и даже вредят здоровью.

Врачи обратили внимание, что все диеты, которые требуют радикального изменения рациона, в той или иной сфере вредят организму человека.

Ранее «Курсор» сообщал, что названа диета, которая может стать терапией COVID-19.

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