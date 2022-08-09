Коварство диабета: как проявляются первые признаки

Ранняя диагностика такого заболевания как диабет значительно упростит лечение. Поэтому врачи озвучили начальные признаки, на которые стоит обратить внимание.

Диабет грозит человеку, если в кровь перестает поступать необходимое количество инсулина либо он не может быть переработан. Тогда в крови человека повышается содержание сахара. Это заболевание не имеет возраста, и может возникнуть в любой момент. Самая большая опасность в том, что на первых этапах оно не проявляет никаких симптомов. Это приводит к позднему выявлению болезни и началу лечения в уже запущенной форме.

Перепады настроения – это первые признаки диабета, сообщает medpravda.

Врачи предупредили, что одним из начальных симптомов диабета являются перепады настроения. Резкие смены настроения объясняются ростом или, наоборот, уменьшением уровня глюкозы в крови. Чаще всего пациенты испытывают стрессы, склонны к депрессиям.

При низком уровне глюкозы человек испытывает:

постоянное чувство голода;

раздражительность;

нервозность;

усталость.

Высокий уровень глюкозы в крови может заставить человека чувствовать:

жажду;

уныние;

слабость.

Статистика сообщает, что 25% больных страдают от депрессий, причем женщины гораздо чаще мужчин.

Врачи настоятельно рекомендуют контролировать уровень сахара в крови и консультироваться с врачом, если возникают какие-то подозрения об изменении своего состояния.

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