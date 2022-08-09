Коварство диабета: как проявляются первые признаки

Диабет грозит человеку, если в кровь перестает поступать необходимое количество инсулина либо он не может быть переработан. Тогда в крови человека повышается содержание сахара. Это заболевание не имеет возраста, и может возникнуть в любой момент. Самая большая опасность в том, что на первых этапах оно не проявляет никаких симптомов. Это приводит к позднему выявлению болезни и началу лечения в уже запущенной форме.
Перепады настроения – это первые признаки диабета, сообщает medpravda.
Врачи предупредили, что одним из начальных симптомов диабета являются перепады настроения. Резкие смены настроения объясняются ростом или, наоборот, уменьшением уровня глюкозы в крови. Чаще всего пациенты испытывают стрессы, склонны к депрессиям.
При низком уровне глюкозы человек испытывает:
- постоянное чувство голода;
- раздражительность;
- нервозность;
- усталость.
Высокий уровень глюкозы в крови может заставить человека чувствовать:
- жажду;
- уныние;
- слабость.
Статистика сообщает, что 25% больных страдают от депрессий, причем женщины гораздо чаще мужчин.
Врачи настоятельно рекомендуют контролировать уровень сахара в крови и консультироваться с врачом, если возникают какие-то подозрения об изменении своего состояния.
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