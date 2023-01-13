Исследование раскрыло печальную правду о парах, работающих дома

Американские и китайские ученые установили, что опыт совмещения домашних потребностей с работой приводит гетеросексуальные супружеские пары к совершенно разным проблемам.

Об этом сообщает Personnel Psychology.

В центре этих различий находится работа по дому и время, проведенное с семьей, в том числе виды домашней работы, которые можно выполнять при «удалёнке». Например, стирка или уборка пылесосом, а также посвящение себя таким обязанностям, как дети, дневной сон или обычный перекус.

Результаты исследования основываются на опросе 223 пар с двумя дистанционными работниками из Китая и Южной Кореи, включая пары с детьми и без них. Участников спрашивали о количестве нерабочих задач, которые они выполняли, работая дома, и о том, как это влияло на их семейные обязательства.

«Мы обнаружили, что мужчины и женщины имеют разный опыт работы из дома», — пишут исследователи.

Согласно статистике, все участники чувствовали, что они сделали больше, работая дома в одиночку. Когда пары с двойным доходом жили и работали вместе дома, мужчины обычно выполняли меньше работы по дому. Для женщин присутствие мужа дома в рабочее время не облегчало их домашнюю нагрузку.

В обеих опрошенных странах женщины сообщали о том, что они испытывают повышенное чувство вины за то, что не справляются с работой по дому и проведением большего количества времени со своими семьями, когда их просят сделать больше работы в офисе. Для мужей это чувство вины было заметным только в данных по Южной Корее.

Исследователи также изучили гибкость распорядка дня дома/офиса, санкционированного работодателем. Когда у мужей был гибкий график работы, жены выполняли больше своей профессиональной работы, работая дома; когда у жен была гибкость на работе, мужья выполняли больше домашних дел, работая дома.

«Эти результаты показывают, что мужья могли бы помочь работающим удаленно женам, когда у них более гибкий график работы, и они выполняют больше семейных задач, когда у их жен более жесткий график работы», — сказано в исследовании.

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