Исследования определили, какие эмоции чувствуют собаки

Хозяева заметили, что собаки реагируют на их страх или испуг и пытаются помочь или поддержать человека. Поэтому ученые решили выяснить, каким образом собаки испытывают эмоции.

Владельцы собак уверены, что их питомцы прекрасно понимают и чувствуют их. Возможно ли, что собаки испытывают эмоции?

Ученые провели исследование и выяснили, что в мозге собак есть области, отвечающие за распознавание эмоций, сообщает Focus.

Эти области заставляют животное реагировать на эмоциональные звуки человека, например смех и плач, точно также, как они реагируют на звуки собак: скуление или тявканье.

Примерно так и люди — одинаково реагируют на эмоциональные звуки как человека, так и собаки.

Американский ученый Джулия Мейерс-Менор из колледжа Рипон в штате Висконсин, проводившая исследование, пояснила: «Собаки испытывают страх, грусть, удовольствие и радость. Животные способны чувствовать страх или стресс, если хозяин боится или плачет. Собака обязательно постарается утешить человека, пожалеть или помочь ему.»

По словам автора исследования, собаки считаются социальными существами, а значит реагируют на эмоции других собак или людей. При этом ученые определили, что вероятнее всего, у собак не проявляется такое чувство как вина. Поэтому они не считают себя виноватыми, если делают то, что неправильно, по мнению человека. Вот почему для домашнего любимца абсолютно естественно устроить беспорядок в квартире.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что собаки тоже плачут от радости.

Также редакция Курсора сообщала, что ученые рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак.