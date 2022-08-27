Ученые заявили, что собаки тоже плачут от радости

Долгое время считалось, что слезы радости или печали свойственны только людям и что животные не плачут.

Но теперь японские исследователи провели серию экспериментов с участием лучшего друга человека и выяснили, что собаки тоже умеют плакать от радости.

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

По словам ученых, воссоединившись со своими владельцами после дневного отсутствия, собаки не просто скулят от радости, они также плачут от волнения.

Среди 18 собак исследователи обнаружили 10% увеличение объема слез (по сравнению с обычной влажностью), когда собаки приветствовали своих владельцев. Капли слезы измеряли, помещая абсорбирующий листок бумаги на глаз собаки на 60 секунд и записывая, насколько далеко проникла влажность.

Ученые заявили, что именно положительные эмоции вызывают дополнительные слезы и у собак. Когда раствор, содержащий «гормон любви» окситоцин (также связанный с такими чувствами, как доверие, эмпатия и построение отношений), был добавлен непосредственно в глаза 22 собак в другом эксперименте, исследователи обнаружили, что количество слез увеличилось.

Исследователи пришли к выводу, что повышение уровня окситоцина (скажем, от приветствия любимого человека), возможно, вызывает дополнительное производство слез у собак.

«Мы никогда не слышали об открытии того, что животные проливают слезы в радостных ситуациях, таких как воссоединение со своими владельцами, и мы все были взволнованы тем, что это будет впервые в мире!» — говорит специалист по поведению животных Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу в Японии.

Однако открытие японских ученых впечатлило не всех. По их словам, в то время как люди — единственные существа, которые, как известно, плачут из-за эмоционального рефлекса, другие животные используют влагу в своих глазах, чтобы смывать грязь или прояснять свое зрение. Поэтому возможно, что добавление окситоцина в глаза собаки могло просто вызвать слезы раздражения , а не слезы счастья.

Кикусуи не верит, что это так, поскольку контрольное вещество, использованное в его экспериментах, не вызывало больше слез у собак.

Ученые считают, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы определить, плачут ли собаки, рефлекторно выражая эмоции, или их водянистые глаза — просто адаптивный способ обращения к человеку.

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