Исследователи назвали самые умные породы кошек

Исследователи определили самые умные породы кошек. Эти животные имеют относительно небольшой мозг, однако у них высокий уровень эмоционального интеллекта и готовности к адаптации. Это и делает кошек одними из самых умных существ в животном мире.
Об этом говорится в материале британского издания Daily Mail.
Чтобы выяснить, какие породы самые умные, исследователи обратили внимание на способность адаптироваться, уровень любопытства и потребность в умственной стимуляции, а также общительность с людьми и другими домашними питомцами и готовность взаимодействовать с хозяевами.
Научный сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Саманта Уотсон заявила, что каждая кошка имеет уникальную индивидуальность, которая сформирована как генетикой, так и историей ее жизни.
В рейтинг самых умных кошек вошли следующие породы:
- абиссинская кошка – с большими ушами и маленькими лапами;
- бенгальская кошка с леопардовыми метками;
- бирманская кошка;
- порода корниш-рекс;
- шотландская вислоухая кошка;
- сингапурская кошка;
- сиамская кошка;
- ангорская кошка;
- японский бобтейл.
Как сообщал Курсор, ученые провели исследование и установили, какие данные способны хранить наши домашние любимцы и как это могут использовать люди. По словам специалистов, коты могут быть полезными свидетелями преступлений.
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