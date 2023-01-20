Исследователи назвали самые умные породы кошек

Мозг этих животных относительно невелик, но при этом у них высокий уровень эмоционального интеллекта и готовности к адаптации.

Исследователи определили самые умные породы кошек. Эти животные имеют относительно небольшой мозг, однако у них высокий уровень эмоционального интеллекта и готовности к адаптации. Это и делает кошек одними из самых умных существ в животном мире.

Об этом говорится в материале британского издания Daily Mail.

Чтобы выяснить, какие породы самые умные, исследователи обратили внимание на способность адаптироваться, уровень любопытства и потребность в умственной стимуляции, а также общительность с людьми и другими домашними питомцами и готовность взаимодействовать с хозяевами.

Научный сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Саманта Уотсон заявила, что каждая кошка имеет уникальную индивидуальность, которая сформирована как генетикой, так и историей ее жизни.

В рейтинг самых умных кошек вошли следующие породы:

абиссинская кошка – с большими ушами и маленькими лапами;

бенгальская кошка с леопардовыми метками;

бирманская кошка;

порода корниш-рекс;

шотландская вислоухая кошка;

сингапурская кошка;

сиамская кошка;

ангорская кошка;

японский бобтейл.

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