Раскрыта тайна рисунков на стенах храма Гроба Господня

Ученые провели исследования и установили, что тайная резьба на стенах храма Гроба Господня появилась после особого ритуала.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По мнению экспертов, своего рода граффити создавало духовенство ради искупления души и почтения умерших. Израильское управление древности утверждает, что эти рисунки появились спустя сотни лет после крестовых походов.

В рамках нового исследования профессор Моше Кен и доктор Дорон Альтрац создали с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии 3D-модели на экране компьютера. Здесь исследователи смогли получше рассмотреть столб и его гравюры. Затем они сравнили его с другими гравюрами того же периода. Оказалось, что картинки имеют не хаотичный характер.

Специалисты заметили следы умышленной и последовательной резьбы. Вероятно, ее делали с целью пожертвования. Представители храма рисовали крест после того, как получали плату от родственников умерших.

Отметим, что Храм Гроба Господня, пожалуй, является самым святым и важным местом в христианстве. Христианская традиция, история которой восходит к четвертому веку нашей эры, гласит, что на территории, которая сейчас ограничена стенами этой церкви, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

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