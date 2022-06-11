Ядро Земли извивается у нас под ногами — ученые

Это открытие может помочь ученым лучше понять, как ядро ​​Земли генерирует геомагнитное поле, которое блокирует излучение из космоса и делает возможной жизнь, и может объяснить, почему продолжительность дня колеблется со временем.

Ядро Земли не вращается синхронно с остальной частью нашей планеты, оно иногда вращается быстрее, а иногда меняет направление.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances сейсмологами из Южной Калифорнии Джоном Видейлом и Вей Ваном.

«Внутреннее ядро ​​не зафиксировано», — говорится в заявлении доктора Видейла. «Он движется у нас под ногами, и кажется, что он перемещается туда и обратно на пару километров каждые шесть лет».

Земля состоит из твердого внутреннего ядра, окруженного внешним ядром из жидкого железа, толстой каменистой мантии, тонкой коры и атмосферы, в которых существует жизнь.

Внутреннее ядро, расположенное на глубине более 6300 километров под поверхностью, недоступно, и ученые-геологи должны делать выводы о его свойствах и поведении посредством косвенных измерений и его эффектов. Например, они знают, что внутреннее ядро ​​вращается, потому что твердый металл, вращающийся во внешнем ядре из жидкого металла, представляет собой геодинамо, создающее магнитное поле планеты.

«Из наших выводов мы можем видеть сдвиги поверхности Земли по сравнению с ее внутренним ядром, как люди утверждали в течение 20 лет», — сказал доктор Видейл в своем заявлении. «Однако наши последние наблюдения показывают, что внутреннее ядро ​​вращалось немного медленнее с 1969 по 1971 год, а затем двигалось в другом направлении с 1971 по 1974 год».

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.