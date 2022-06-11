Ядро Земли извивается у нас под ногами — ученые

Ядро Земли не вращается синхронно с остальной частью нашей планеты, оно иногда вращается быстрее, а иногда меняет направление.
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances сейсмологами из Южной Калифорнии Джоном Видейлом и Вей Ваном.
«Внутреннее ядро не зафиксировано», — говорится в заявлении доктора Видейла. «Он движется у нас под ногами, и кажется, что он перемещается туда и обратно на пару километров каждые шесть лет».
Земля состоит из твердого внутреннего ядра, окруженного внешним ядром из жидкого железа, толстой каменистой мантии, тонкой коры и атмосферы, в которых существует жизнь.
Внутреннее ядро, расположенное на глубине более 6300 километров под поверхностью, недоступно, и ученые-геологи должны делать выводы о его свойствах и поведении посредством косвенных измерений и его эффектов. Например, они знают, что внутреннее ядро вращается, потому что твердый металл, вращающийся во внешнем ядре из жидкого металла, представляет собой геодинамо, создающее магнитное поле планеты.
«Из наших выводов мы можем видеть сдвиги поверхности Земли по сравнению с ее внутренним ядром, как люди утверждали в течение 20 лет», — сказал доктор Видейл в своем заявлении. «Однако наши последние наблюдения показывают, что внутреннее ядро вращалось немного медленнее с 1969 по 1971 год, а затем двигалось в другом направлении с 1971 по 1974 год».
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