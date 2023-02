Исследователи обнаружили полезное свойство кофе с молоком

Миллионы людей начинают свое утро с чашечки бодрящего кофе, но как оказалось, напиток будет гораздо полезнее, если добавить в него немного молока. Ученые говорят, что такой тандем оказывает противовоспалительное действие на организм.

Об этом пишет The Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Исследователи говорят, что когда бактерии, вирусы и другие чужеродные вещества попадают в организм, иммунная система реагирует, используя лейкоциты и различные химические вещества для защиты, — это и вызывает воспаление. Кроме того, причиной воспаления может стать окислительный стресс — повреждения клеток в результате окисления кислородом. Известно, что полифенолы полезны для человека, так как помогают уменьшить окислительный стресс.

«Когда полифенол реагирует с аминокислотой, его ингибирующее действие на воспаление в иммунных клетках усиливается. Мы провели эксперимент с иммунными клетками, обработанными комбинацией полифенолов и аминокислот. Как оказалось, они в два раза эффективнее борются с воспалением, чем клетки, к которым добавлялись только полифенолы», — отметили исследователи.

Кофейные зерна содержат большое количество полифенолов, а молоко богато белками. Поэтому ученые пришли к выводу, что напитки с содержанием этих компонентов благоприятно сказываются на иммунитете.

