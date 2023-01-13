Врачи рассказали, что случится, если часто пить кофе натощак

У некоторых есть привычка пить чашку кофе сразу после будильника натощак, однако такая привычка не всегда безопасна.

Кофе обладает потрясающим вкусом и дает необходимый заряд энергии перед рабочим днем. Напиток также помогает ускорить метаболизм и сжигать жир, улучшает когнитивное здоровье и, возможно, помогает вам жить дольше. Однако кофе натощак с самого утра может оказать не лучший эффект на ваше здоровье.

Об этом пишет сайт Eat This.

Почему не стоит пить кофе на пустой желудок?

Один из важных аргументов в пользу отказа от кофе утром связан с его влиянием на выработку кортизола, также известного как гормона стресса. Уровень кортизола в организме падает и меняется в природном цикле в течение дня. Кофеин может повлечь за собой повышение уровня кортизола, поэтому употребление его потенциально может привести к нездоровому уровню гормона стресса.

Больший риск кислотного рефлюкса. Кофеин стимулирует гормон под названием гастрин, побуждающий ваш желудок высвобождать соляную кислоту. Он также может снизить давление в нижнем пищеводном сфинктере. Это может привести к кислотному рефлюксу, поскольку кислота из желудка возвращается вверх в пищевод.

Симптомы кислотного рефлюкса включают ощущение жжения в груди, кислый или горький привкус, проблемы с проглатыванием или отрыгивание небольшого количества пищи или жидкости.

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