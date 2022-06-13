Ученые обнаружили свидетельства ранних мусульманских захоронений в Сирии

Исследователи из Упсальского университета проанализировали останки женщины и мужчины, найденные в Сирии. По словам ученых, полученные данные предполагают присутствие первых мусульман в сирийской сельской местности.

Согласно новому исследованию, опубликованному во вторник в журнале Communications Biology, шведские исследователи обнаружили свидетельство одного из самых ранних исламских захоронений.

Исследователи, в том числе биолог-эволюционист Мега Сригян и популяционный генетик Торстен Гюнтер из Упсальского университета, проанализировали останки женщины и мужчины, найденные в Сирии.

После того, как с помощью радиоуглеродного датирования было установлено, что захоронения относятся ко времени халифатов Омейядов в конце 7-го и начале 8-го веков, шведские исследователи определили по стилю захоронения, что оно соответствует ранним исламским традициям захоронения.

«Результаты генома также были неожиданными, поскольку эти два человека казались генетически отличными от большинства древних или современных жителей Ближнего Востока. Наиболее похожими, хотя и не идентичными, современными группами оказались бедуины и саудовцы, что предполагает возможную связь с Аравийским полуостровом», — рассказала Мега Сригян из Уппсальского университета в Швеции.

По словам ученых, эти данные предполагают присутствие первых мусульман в сирийской сельской местности. Таким образом, находка свидетельствует о появлении в Леванте новых культурных/религиозных практик уже в первые десятилетия мусульманского господства.

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