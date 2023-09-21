Исследователи обнаружили уникальное свойство в популярном витамине - спасает даже от рака

Он способен уничтожать раковые клетки даже при тяжелой стадии заболевания.

Ученые из Университета Миннесоты разработали инновационный метод, который усиливает роль природных клеток-киллеров в лечении рака крови. Этот подход включает культивацию клеток с использованием интерлейкина-15 (IL-15) и никотинамида, что повышает их способность уничтожать раковые клетки.

Об этом пишет "MedicalXpress".

Исследование проводилось на 30 пациентах, 20 из которых страдали от неходжкинской лимфомы, рецидивирующей или тяжело поддающейся лечению. Комбинация усиленных никотинамидом природных клеток-киллеров и лечения моноклональными антителами оказалась безопасной.

Среди 19 пациентов с неходжкинской лимфомой, 11 показали полный ответ, а у трех пациентов наблюдался частичный ответ в течение 28 дней лечения. Отмечено, что никотинамид защищает природные клетки-киллеры от окислительного стресса и улучшает их способность проникать в лимфатические узлы.

Исследователи отмечают, что никотинамид, также известный как ниацин или витамин B3, играет важную роль в метаболических процессах организма, включая производство энергии. Его использование для усиления природных клеток-киллеров подчеркивает потенциал этого вещества в борьбе с раковыми заболеваниями.

Результаты исследования открыли новые перспективы в лечении рака, особенно в случаях, когда другие методы лечения неэффективны для тяжело излечимых форм рака крови. Возможность использования никотинамида для усиления природных клеток-киллеров представляет собой важный шаг вперед в борьбе с раком и может оказать значительное влияние на разработку будущих подходов к лечению онкологических заболеваний.

Накануне ученые назвали группу продуктов, снижающих риск развития рака.