Ученые назвали группу продуктов, снижающих риск развития рака

Речь идет о продуктах, в составе которых меньшее количество пестицидов и антибиотиков.

Французские ученые в ходе нового масштабного исследования смогли доказать, что к некоторым формам рака менее подвержены люди, употребляющие в пищу в большинстве своем органические продукты. В частности, благодаря этому снижается риск развития онкологических процессов в органах желудочно-кишечного тракта и в печени на 25%.

Об этом пишет Independent.

Ученые считают, что это может быть связано с тем, что употребление органических продуктов уменьшает до минимума попадание в организм остатков пестицидов и медикаментов, используемых в сельском хозяйстве. Поэтому автор исследования Джулия Бодри отметила, что если результаты этих исследований подтвердятся, то следует включить в свой рацион именно органические продукты, что может стать многообещающей стратегией профилактики рака.

Стоит отметить, что авторы исследования прежде чем сделать свои выводы, распределили участников на четыре группы в зависимости от того, как часто они ели органические продукты. Учитывалось наличие в рационе 16 органических продуктов, включая фрукты, овощи, рыбу, мясо, готовые блюда и даже специи.

Ранее "Курсор" писал о том, что эксперты выяснили, как можно определить рак на ранних стадиях. Медики напоминают, что хоть рак и довольно серьезная болезнь, которая забирает десятки тысяч жизней ежегодно, с ним можно бороться и он поддается лечению. Чем раньше обнаружили болезнь - тем выше шансы, что пациент поправиться. А потому при первых тревожных признаках стоит как можно скорее обращаться к специалисту.