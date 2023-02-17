Исследователи рассказали, как быстро повысить свой уровень счастья

Есть множество факторов, которые делают человека счастливым. И как оказалось, одним из них являются разговоры с друзьями.

Об этом пишет Vice.

Ученые в ходе эксперимента, в котором приняло участие более 900 человек, заявили, что даже одна дружеская беседа в день повышает уровень счастья и снижает стресс. Добровольцев попросили общаться с друзьями в определенное время. И в конце дня участники сообщали, насколько хорошо или плохо они себя чувствовали. Они оценивали свой уровень стресса, тревоги, одиночества и привязанности. Результаты показали, что чем больше было разговоров в день с друзьями, тем выше были показатели счастья у человека.

Психологи объясняют, что чем больше мы слушаем друзей, чем больше проявляем заботы и ценим мнение других, тем лучше себя чувствуем в конце дня. Ученые добавили, что телефонные звонки в большинстве случаев так же хороши, как и личное общение.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование британских специалистов из Кентского университета и Университета Рединга показало, что регулярное употребление фруктов и овощей, а также физические упражнения могут повысить уровень счастья людей.

Еще мы писали, что формула счастья порой у каждого человека своя. Кому-то нужна карьера и крутая зарплата, кому-то – семья и дети, для некоторых основой счастья является любовь. У ученых есть своя формула счастья, которая может подойти почти любому человеку.

Напомним, по мнению ученых Национального бюро экономических исследований, самым счастливым является возраст от 18 до 20 лет. В это время молодые люди ощущают максимальный вкус к жизни, они готовы обучаться, стремиться к самым амбициозным целям и преодолевать препятствия.