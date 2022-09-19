Ученые назвали простой способ повысить уровень счастья: всего два условия

Для этого исследователи проанализировали информацию о 40 000 британских домохозяйств из базы данных UK Understanding Society Data.
Результаты исследования, опубликованные в Journal of Happiness Studies, показали, что существует причинно-следственная связь между счастьем и здоровым образом жизни, в том числе регулярным употреблением фруктов и овощей и физическими упражнениями.
Исследователи также обнаружили, что способность людей контролировать играет важную роль в принятии решений относительно образа жизни, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на благополучие.
Доктор Аделина Гшвандтнер, один из авторов исследования резюмировала, что здоровый образ жизни не только улучшает наше физическое состояние, но и делает нас счастливее. » И это отличная новость, ведь каждый может сам сделать себя счастливее», — добавила она.
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