Исследователи рассказали, от каких болезней могут спасти чай и вино

Ученые из Института здорового старения Раша рассказали, что чай и вино могут спасти от некоторых заболеваний, поэтому не стоит отказываться от их употребления.

Об этом пишет Neurology.

Эксперты провели исследования и открыли уникальные свойства этих напитков, например, они могут «замедлить» ухудшение памяти и предотвратить развитие деменции. Ученые отметили, что деменция провоцируется определенными факторами, в частности, образом жизни и сопутствующими недугами. Чаще всего ухудшает функционирование мозга болезнь Альцгеймера.

В состав чая и вина входят флавоноиды, которые замедляют темпы ухудшения памяти. Это группа фитохимических веществ, содержащихся в растительных пигментах.

Автор исследования Томас М. Холланд сказал, что их исследование показывает, что выбор диеты может привести к замедлению темпов снижения когнитивных функций. Такие простые действия, как потребление фруктов и овощей и чая – это простой способ для людей улучшить здоровье своего мозга.

«Курсор» писал ранее, что поддерживать здоровье пищеварительной системы, в частности кишечника, поможет простой, но очень вкусный и полезный напиток, который следует выпивать перед сном. После этого, как говорит диетолог Триста Бест, вас не будет беспокоить вздутие живота после пробуждения.