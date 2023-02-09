Медики назвали чай, который поможет от вздутия живота по утрам

Поддерживать здоровье пищеварительной системы, в частности кишечника, поможет простой, но очень вкусный и полезный напиток, который следует выпивать перед сном. После этого, как говорит диетолог Триста Бест, вас не будет беспокоить вздутие живота после пробуждения.

Об этом пишет She finds.

Речь идет о чае с имбирем, который известен своими противовоспалительными свойствами, потому что содержит в своем составе такие элементы как гингеролы и шогаолы. Именно они создают важный антиоксидантный эффект, который помогает бороться со свободными радикалами в организме, а они не только разрушают клетки и провоцируют старение, но и способствуют увеличению окислительного стресса, вызывающего ожирение.

Диетолог говорит, что вместо кофе следует пить имбирный чай, потому что это простой и доступный способ, чтобы обогатить организм антиоксидантами и укрепить общее состояние здоровья. Он избавит вас от вздутия живота, потому что улучшает пищеварительные процессы, а многие соединения, входящие в его состав, избавляют от тошноты и отечности.

«Курсор» писал ранее, что чай является одним из самых вкусных и распространенных напитков в мире, он богат на витамины и антиоксиданты, которые положительно сказываются на работе организма. Ученые из Южной Кореи в ходе исследования также выяснили, что употребление зеленого чай может замедлить процесс старения.

Еще мы писали, что эксперты провели исследования и установили, что нет никаких доказательств того, что можно повредить своему здоровью, если не употребить чай почти сразу же после заваривания.

Напомним, что чай является очень популярным и полезным напитком. В его составе много витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания организма. Недавно ученые выяснили, что его ежедневное употребление может предотвратить развитие сахарного диабета.