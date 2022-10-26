Исследователи разгадали 100-летнюю тайну метеорита с Марса

Метеорит, который неизвестно как и когда попал в город Лафайет и не давал покоя ученым своим происхождением, похоже, все-таки приоткрыл свои тайны.

Редкий метеорит с Марса под названием Лафайет оставался загадкой для ученых и исследователей.

Дело в том, что все эти годы было неизвестно, где и когда его нашли, каково его происхождение и состав, сообщает Forbes.

Впервые исследования проводились более 90-лет назад американскими учеными штата Индиана. Их исследования показали, что это достаточно редкий космический камень, который откололся миллионы лет назад от поверхности Марса в результате столкновения с другим объектом и улетел в космос.

По одной из версий коллекционеров космических камней, этот марсианский метеорит обнаружил в озере один из студентов Университета Пердью, который затем и отдал его на хранение в университет. Но эту версию ни подтвердить, ни опровергнуть так и не удалось.

Но новое исследование раскрыло гораздо больше информации.

Анализ метеорита Лафайет вместе с исследованием архивных данных позволили выяснить, что метеорит действительно обнаружил один из студентов Университета Пердью, но произошло это либо в 1919 году, либо в 1927 году.

Помогли новые технологии — Айн О’Брайен из Университета Глазго, Великобритания, использовала их для проведения очередного исследования метеорита с Марса. Ее целью было узнать больше об органических молекулах в его составе, которые могли бы предоставить доказательства того, что на Марсе когда-то была жизнь.

В результате О’Брайен обнаружила в составе Лафайета органическое вещество, которое распространено на Земле. Это было вещество под названием вомитоксин или дезоксиниваленол. Это очень токсичное и опасное для человека вещество производит один из видов грибка, который заражает такие зерновые культуры, как кукуруза, пшеница и овес.

Ученые из Университета Пердью, которые подключились к новому исследованию, нашли в старых документах интересные факты. Оказалось, что урожайность зерновых в районе падения метеорита значительно снизилась в 1919 и 1927 годах и это как раз связали с распространением вредного для растений грибка.

«Данный метеорит является уникальным образцом марсианской породы, который уже многое рассказал нам об истории Красной планеты. Но его верхние слои уже выветрились за многие десятилетия, также в его состав проникли земные загрязнители. Это говорит о том, что нам нужно очень тщательно подходить к защите образцов с Марса, которые прибудут на Землю через 10 лет, чтобы можно было получить чистую породу», — рассказал О’Брайен.

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