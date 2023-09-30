Тема зарождения жизни остается загадкой, которую пытаются решить величайшие умы человечества.

Ученые в рамках нового исследования установили, что есть сотни путей, по которым могло бы произойти развитие жизни во Вселенной.

Об этом сообщает IFL Science.

По словам экспертов, человечество вряд ли когда-либо установит, какие именно на Земле произошли события, позволившие возникнуть жизни. Вопрос зарождения жизни, несмотря на все развитие науки, – это до сих пор загадка, которую пытаются решить.

Несмотря на сложность этой темы, нам все равно доступно поле для исследований. К примеру, ученые могут создавать несколько планетарных условий в пробирке для понимания возможного развития динамики поддержания жизни.

В рамках нового исследования при поддержке NASA ученые, которых возглавил астробиолог и профессор бактериологии Университета Висконсин-Мэдисон Бетюль Качар, сделали вывод о существовании сотен путей возникновения жизни.

Они воспользовались элементами периодической таблицы и зафиксировали 270 комбинаций молекул с автокаталитическими свойствами. Они сосредоточили свое внимание на обнаружении реакций сопропорционирования, производящих несколько копий одних и тех же молекул. Количество реакций зависит от количества образующихся молекул.

Соавтор исследования Зак Адам утверждает, что если условия подходящие, тогда можно начинать с относительно небольшого количества результатов. Тем не менее с каждым поворотом цикла происходит образование как минимум одного дополнительного результата, ускоряющего реакцию и вынуждающего ее протекать еще более быстрыми темпами.

По словам исследователей, не все из этих реакций могут породить жизнь. Тем менее того факта, что их много, достаточно для вывода, что для возникновения жизни существует очень много лазеек.

Также "Курсор" сообщал, что ученые впервые создали аналог человеческого мозга.