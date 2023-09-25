Аналог человеческого мозга впервые в мире создали ученые

Минимозг уже пролил свет на генетические истоки заболевания.

В лаборатории ученые вырастили органоид мозга, который является моделью для изучения развития мозга и генетических факторов, связанных с расстройствами аутистического спектра.

Об этом сообщает "ScienceAlert".

С использованием нового метода CHOOSE, сочетающего генетику и вычислительный анализ, исследователи смогли изучать воздействие генных мутаций на развитие мозга, фокусируясь на отдельных клетках органоидов. Это позволяет изучать несколько мутаций одновременно и значительно ускоряет исследовательский процесс.

В рамках исследования ученые сосредоточились на 36 генах, связанных с аутизмом. Их работа показала, что гены высокого риска влияют на разные типы клеток мозга по-разному. Некоторые типы клеток, такие как нейронные предшественники, оказываются более уязвимыми к мутациям, связанным с аутизмом.

Ранее исследователи в основном полагались на аутопсионные ткани, сканирование мозга и модели животных, чтобы изучать расстройства мозга, включая аутизм. Однако развитие органоидов мозга и метода CHOOSE представляет значительный прогресс, обеспечивая более точный и быстрый способ изучения развития человеческого мозга.

Важно отметить, что хотя органоиды мозга содержат различные типы тканей, характерных для человеческого мозга, они все же не полностью воссоздают все компоненты, такие как клетки микроглии. Поэтому, несмотря на передовой характер метода, он все еще не является идеальной моделью для изучения человеческого мозга и влияния на него генов, связанных с различными заболеваниями.

Напомним, компания Илона Маска ищет добровольцев, чтобы установить им в мозг нейрочипы.