Исследователи выяснили, как продлить себе жизнь на восемь лет

Ученые проанализировали данные более чем 23 тысяч людей.

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что хорошее сердечно-сосудистое здоровье добавляет около восьми дополнительных лет жизни. Предварительные результаты будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

Исследователи проанализировали данные более чем 23 тысяч взрослых американцев, участвовавших в исследовании NHANES с 2005 по 2018 год. Для оценки их здоровья ученые использовали показатели оптимального состояния сердечно-сосудистой системы Life’s Essential 8 (LE8). Они включают артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, индекс массы тела, статус курения, уровень физической активности, количество сна и пищевые привычки.

Люди, которые набрали более 80 баллов LE8, были отнесены в группу идеального сердечно-сосудистого здоровья. Их ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет составила в среднем 33,4 года.

Для сравнения: их сверстники с 50 и менее баллами по шкале LE8 имели среднюю ожидаемую продолжительность жизни 25,3 года. Результаты ученых показывают, что здоровый образ жизни может добавить человеку восемь дополнительных лет жизни.

«Курсор» писал ранее, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь — это самый простой способ прожить дольше и болеть меньше.