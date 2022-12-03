Ученые нашли очень простой способ продлить жизнь

Специалисты выяснили, что низкокалорийная диета может продлить жизнь человека.

Низкокалорийные диеты могут продлить жизнь. Это самый простой способ прожить дольше и болеть меньше.

К такому выводу пришли ученые Абердинского университета в Шотландии.

По мнению исследователей, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

Потеря веса путем сокращения калорийности рациона с помощью диет с низким содержанием жира, которые также содержат мало сахара и рафинированных углеводов, уменьшают вероятность преждевременной смерти у людей, страдающих от ожирения, рассказала соавтор исследования Элисон Авенель.

Вместе с тем, ученые не определили, позволяет ли такой стиль питания снизить риск сердечных заболеваний или рака. Не выявлена и положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений.

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