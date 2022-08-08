Из пепла сожженных вождей племена майя делали спортивные мячи

Специалист по археологии Хуан Ядеун Анхуло выявил при раскопках 400 урн, где хранился прах, смешанный с углем и каучуком. Также туда были добавлены корни некоторых растений. Такие находки появились после раскопок в Тонине на юге Мексики склепа под Храмом Солнца.

Ученый уверен, что в подвале жрецы сжигали тела вождей, сопровождая это религиозными ритуалами. А после выполнения несложных манипуляций изготавливали из пепла тяжелые мячи для пелоты — национальной командной игры, практиковавшейся в Мексике много веков назад.

Во время раскопок были выявлены пространства с углубленными площадками, видимо, их использовали для игры в пелоту. Хуан Ядеун Анхуло уверен, что его теория верна: «Подобно тому, как египтяне пытались сохранить тела, здесь их изменяли другим способом». Он пояснил, что племена майя таким образом использовали «жизненную силу» своих правителей.

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