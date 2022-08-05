В Мексике с неба свалился таинственный шар: фото странного объекта распространяют в сети

Подписчики Кано предположили свои теории. Одни писали, что загадочная сфера напоминает драконье яйцо, другие подчеркивали связь с НЛО.

Известный мексиканский метеоролог Исидро Кано показал фотографии странного шара, который упал с неба на дерево недалеко от города Веракрус.

Об этом пишет издание Newsweek.

По словам Кано, люди видели падение этого объекта и говорили, что он издавал странный шум, но не горел. Этот шар будто бы сделан из очень твердого пластика или сплава различных металлов. В издании не пишут, что собой представляет этот шар, однако, скорее всего, это не космический мусор. Нет следов того, что объект прошел через стратосферу.

Кано предостерег всех местных жителей, чтобы они держались подальше от места падения шара. Скорее всего, это метеозонд, однако люди также связывают его с НЛО или называют даже яйцом дракона.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что появилось впечатляющее видео с кальмаром, которое сняли в Эйлатском заливе. В Эйлатском заливе большое количество удивительных животных и растений. И вот на видео удалось снять самку кальмара, которая прикрепляет яйца к кораллу.

Кроме того, Курсор писал, что ученые показали видео с криком потревоженного ската.

Еще напомним, что астрономы показали детальное изображение космической туманности Кошачий глаз.