Ученые нашли первых после человека млекопитающих, которые выращивают себе еду

Авторы исследования заметили, что это не самая сложная форма ведения хозяйства. Однако она все-таки похожа на то, что делают люди в некоторых видах фермерства.

Группа биологов из Флоридского университета США смогли выяснить, что вместе с людьми также есть и другие млекопитающие, которые выращивают себе еду. Исследование нор карманных сусликов помогло выявить, что они выращивают корни длиннолистной сосны. Так, они их подрезают, рыхлят и удобряют, чтобы потом собрать урожай.

Новое исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Так, суслики удобряют корни сосны своими экскрементами. Таким образом они создают идеальную среду для роста корней.

Отметим, что карманные суслики обитают в Северной Америке. Большую часть своей еды они получают именно под землей.

Как рассказал один из авторов исследования Фрэнсис Путц, земледелием занимаются также муравьи, жуки и термиты. Однако среди млекопитающих, как ранее считалось, этим занимались лишь людей.

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