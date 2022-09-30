Траур животных: ученые показали, как дельфин нес мертвого детеныша на спине

Члены Ассоциации морских исследований Португалии (AIMM) заметили, что возле побережья была стая дельфинов, которая необычно себя вела. Оказалось, что один из них держал у себя на спине мертвого детеныша.

Существо на протяжении нескольких недель поднимало мертвого детеныша на поверхность океана. Подобное уже замечали возле Новой Зеландии, Австралии, Китае и США, но впервые в Европе.

Об этом сообщает Metro.

По словам исследователей, эта встреча возле берегов города Албуфейра с дельфинами напомнила им траурную процессию. Вокруг их лодки плавала самка дельфина, словно просящая о помощи. Другие особи издавали необычные звуки и выпрыгивали из воды выше обычного.

«Дельфины – очень умные существа, и известно, что они остаются со своими детенышами в течение определенного периода времени после смерти», – поделились исследователи.

Дельфины считаются эмоциональными животными, а потому вполне возможно, что самка хотела оживить своего умершего ребенка и выражала горе. Неизвестно, почему детеныш умер.

«Это были очень смешанные эмоции. Мгновенно я заплакала, это было действительно душераздирающе и очень больно смотреть на это. Но в то же время и интересно, ведь это что-то новое, мы поняли, что прежде подобное не документировали. Мы заметили группу из примерно 25 дельфинов и самку с мертвым детенышем, она определенно пыталась поднять его на поверхность. Это было похоже на проявление скорби с ее стороны, других животных из стаи тоже вели себя необычно», – рассказала представительница команды исследователей Маргарита Самсонова, изучавшая зоологию в Оксфордском университете Брукса.

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