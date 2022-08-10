Изматывающая жажда: раскрыты причины, почему человек не напивается

Врачи пояснили, какие отклонения здоровья могут проявляться постоянной жаждой и почему человек испытывает жажду даже после того, как выпил воды.

Некоторые люди продолжают испытывать жажду, даже если только выпил воды. Причины этого могут быть разные: интенсивные физические нагрузки, бессоница или повышенное потоотделение. Врачи предупредили, симптомом каких проблем со здоровьем может быть частая жажда.

Об этом сообщает издание Drinkhydrant.

Обезвоживание и постоянная жажда могут сигнализировать о серьезных болезнях:

Сахарный диабет. При диабете у пациентов наблюдается частое мочеиспускание и жажда. Это происходит из-за того, что повышение сахара в крови вынуждает организм сделать попытку его вывести, поэтому жажда становится навязчивой проблемой.

При диабете у пациентов наблюдается частое мочеиспускание и жажда. Это происходит из-за того, что повышение сахара в крови вынуждает организм сделать попытку его вывести, поэтому жажда становится навязчивой проблемой. Диабетический кетоацидоз. Это опасное заболевание требует немедленного обращения к врачу. Признаки: тошнота, рвота, одышка, сухость кожи и головокружения.

Это опасное заболевание требует немедленного обращения к врачу. Признаки: тошнота, рвота, одышка, сухость кожи и головокружения. Психогенная полидипсия. При этом заболевании наблюдается излишнее потребление жидкости без потребности пить. Часто такое состояние вызвано психиатрическими расстройствами, например шизофрения провоцирует постоянное ощущение сухости во рту.

При этом заболевании наблюдается излишнее потребление жидкости без потребности пить. Часто такое состояние вызвано психиатрическими расстройствами, например шизофрения провоцирует постоянное ощущение сухости во рту. Проблемы со щитовидной железой. Отклонение в работе щитовидной железы влияет на выработку гормонов, регулирующих температуру тела и другие функции. При появлении таких симптомов, как постоянная жажда, сухость ротовой полости, потливость, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Отклонение в работе щитовидной железы влияет на выработку гормонов, регулирующих температуру тела и другие функции. При появлении таких симптомов, как постоянная жажда, сухость ротовой полости, потливость, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Стресс. Стресс отражается на надпочечниках, провоцируя сбои в их работе, что вызывает жажду и головокружения.

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