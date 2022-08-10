Изматывающая жажда: раскрыты причины, почему человек не напивается

06:20, Сегодня
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вода льется в стакан фото
Фото: pixabay.com

Врачи пояснили, какие отклонения здоровья могут проявляться постоянной жаждой и почему человек испытывает жажду даже после того, как выпил воды.

Некоторые люди продолжают испытывать жажду, даже если только выпил воды. Причины этого могут быть разные: интенсивные физические нагрузки, бессоница или повышенное потоотделение. Врачи предупредили, симптомом каких проблем со здоровьем может быть частая жажда.

Об этом сообщает издание Drinkhydrant.

Обезвоживание и постоянная жажда могут сигнализировать о серьезных болезнях:

  • Сахарный диабет. При диабете у пациентов наблюдается частое мочеиспускание и жажда. Это происходит из-за того, что повышение сахара в крови вынуждает организм сделать попытку его вывести, поэтому жажда становится навязчивой проблемой.
  • Диабетический кетоацидоз. Это опасное заболевание требует немедленного обращения к врачу. Признаки: тошнота, рвота, одышка, сухость кожи и головокружения.
  • Психогенная полидипсия. При этом заболевании наблюдается излишнее потребление жидкости без потребности пить. Часто такое состояние вызвано психиатрическими расстройствами, например шизофрения провоцирует постоянное ощущение сухости во рту.
  • Проблемы со щитовидной железой. Отклонение в работе щитовидной железы  влияет на выработку гормонов, регулирующих температуру тела и другие функции. При появлении таких симптомов, как постоянная жажда, сухость ротовой полости, потливость, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
  • Стресс. Стресс отражается на надпочечниках, провоцируя сбои в их работе, что вызывает жажду и головокружения.

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Автор материала:
Орли Шендт
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