Изматывающая жажда: раскрыты причины, почему человек не напивается

Некоторые люди продолжают испытывать жажду, даже если только выпил воды. Причины этого могут быть разные: интенсивные физические нагрузки, бессоница или повышенное потоотделение. Врачи предупредили, симптомом каких проблем со здоровьем может быть частая жажда.
Об этом сообщает издание Drinkhydrant.
Обезвоживание и постоянная жажда могут сигнализировать о серьезных болезнях:
- Сахарный диабет. При диабете у пациентов наблюдается частое мочеиспускание и жажда. Это происходит из-за того, что повышение сахара в крови вынуждает организм сделать попытку его вывести, поэтому жажда становится навязчивой проблемой.
- Диабетический кетоацидоз. Это опасное заболевание требует немедленного обращения к врачу. Признаки: тошнота, рвота, одышка, сухость кожи и головокружения.
- Психогенная полидипсия. При этом заболевании наблюдается излишнее потребление жидкости без потребности пить. Часто такое состояние вызвано психиатрическими расстройствами, например шизофрения провоцирует постоянное ощущение сухости во рту.
- Проблемы со щитовидной железой. Отклонение в работе щитовидной железы влияет на выработку гормонов, регулирующих температуру тела и другие функции. При появлении таких симптомов, как постоянная жажда, сухость ротовой полости, потливость, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
- Стресс. Стресс отражается на надпочечниках, провоцируя сбои в их работе, что вызывает жажду и головокружения.
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