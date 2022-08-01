Врачи рассказали, как по глазам определить проблемы со здоровьем

Изменение цветовой окраски глаз чаще всего указывает на серьезные нарушения в работе определенных органов. Врачи пояснили, как самостоятельно провести первоначальную диагностику, и в каких случаях стоит обращаться к врачу.

Изменения, которые происходят в наших глазах, могут многое рассказать о проблемах с разными органами человека. Специалисты уверены, что видимые особенности окраски глаз — это сигнал о внутренних проблемах.

Директор по клиническим услугам Specsavers Джайлз Эдмондс рассказал, что любое изменение цвета глаз должно насторожить.

Вкрапления красного цвета на передней части глаз сигнализируют о физическом разрушении кровеносных сосудов, чаще всего вследствие перенапряжения. Периодически такой эффект наблюдается у многих людей, сидящих за компьютером или сильно перенапрягающих глаза. Нужно волноваться, если глаза в течение длительного времени остаются красными. Тогда это может быть симптомом повышенного артериального давления.

Эдмондс рассказал: «У большинства пациентов с проблемами с АД повышенная вероятность развития гипертонической ретинопатии. При ней происходит утолщение стенок сосудов, сужение диаметра сосуда и нарушение кровообращения».

У людей после 60 лет может появиться вокруг радужной оболочки глаза голубое кольцо. Оно образуется из-за жировых отложений в глазах, так называемого холестерина глаз. «Обычно это характерно для пожилых людей. Но появление колец синего цвета до 40 лет, скорее всего, говорит о наличии сердечных заболеваний», – пояснил Джайлз Эдмондс.

Желтый оттенок белков глаз или глазного яблока вызван высоким уровнем билирубина в крови. Билирубин — химическое вещество, входящее в состав желчи. Поэтому желтый цвет является явным симптомом заболеваний печени — гепатита, цирроза, болезней желчного пузыря или поджелудочной железы.

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