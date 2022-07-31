В Тель-Авиве открыли крупнейшее в мире отделение неотложной помощи

Самый большой центр передовых технологий скорой помощи занимает площадь восемь тысяч квадратных метров. Его открыли благодаря помощи филантропа Сильвана Адамса в медицинском центре Сураски в Тель-Авиве.

Медицинский центр Сураски открыл самое большое в мире отделение неотложной помощи: трехэтажное здание площадью 8 000 квадратных метров (86 000 квадратных футов).

Больница скорой помощи носит имя Сильвана Адамса — канадско-израильского благотворителя, который пожертвовал около 28 миллионов долларов на ее строительство.

На церемонии открытия 28 июля присутствовали такие высокопоставленные лица, как президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид, министр здравоохранения Ницан Горовиц, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Новый центр оснащен новейшими технологиями для упрощения процедуры посещения скорой помощи и сокращения времени ожидания. Ежегодно более 250 000 израильтян посещают отделение скорой помощи в медицинском центре Ихилов.

«Я счастлив предоставить жителям государства Израиль самое большое и самое современное отделение скорой помощи в своем роде», — сказал Адамс.

В здании расположены отделение краткосрочной госпитализации на 32 койки, центр неотложной помощи жертвам сексуального насилия и первый в Тель-Авиве кабинет неотложной психиатрической помощи.

Амбулаторное крыло включает в себя 30 кабинетов для медицинских анализов и большой лечебный зал. Впервые в Израиле эта помощь дополнена профессиональными консультантами в области кардиологии, неврологии, дерматологии и сексуального здоровья.

На крыше здания находится амфитеатр с газонами, скамейками и кофейными станциями, где пациенты могут провести время в ожидании.

В помещении также есть зал для мероприятий на 500 человек.

На первом этаже находится шоковая и травматологическая палата с современным оборудованием и зона визуализации, включающая два аппарата КТ.

Редакция информировала, что тест можно сделать дома: в Израиле изменили правила тестирования на COVID-19.

«Курсор» сообщал, что в Израиле представили уникальную военную технологию.