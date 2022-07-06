Израильские ученые выяснили, в какое время суток лучше не попадать в больницу

Израильские ученые в ходе своего исследования выяснили, почему ночь является самым плохим временем для госпитализации.

Масштабное исследование, проведенное израильскими учеными, показало, что в медицинские учреждения лучше не попадать в ночное время, а все потому, что в этот период врачи и медсестры особенно не сострадательны к своим пациентам.

Об этом сообщается в научном журнале PNAS.

Ученые отметили, что худшим временем для госпитализации является вторая половина ночи и ранее утро. Исследователи 7 лет изучали поведение медиков в ночные смены в больницах Израиля и США, в частности на назначение ими болеутоляющих лекарственных препаратов.

Авторы исследования отметили, что в трех медицинских учреждениях в Израиле и США с 2013 по 2022 года врачи меньше всего назначали своим пациентам болетолящие средства в ночные смены. Особенно это касалось наркотических анальгетиков.

По словам ученых, из-за дежурства врачи испытывали усталость, повышенный стресс и сонливость. Все это снижало их эмпатию к поступившим пациентам.

Исследование показало, что реакции на боль у пациентов среди врачей-ординаторов, отработавших 26 часов, и теми, кто пришел на работу бодрым и свежим, были совершенно разными. Даже если больным назначали болеутоляющие, ночью их доза обычно бывала на 20%-30% меньше, чем в дневное время.

«Курсор» писал ранее, что израильские исследователи сообщили об изобретении материала, ускоряющего регенерацию поврежденных нервов с помощью электричества. Ультратонкий материал можно наложить на поврежденные нервные ткани на ране и подключить электричество, преобразуемое из света.