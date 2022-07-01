Израильские ученые разработали материал, восстанавливающий нервную ткань электроимпульсами

Израильские исследователи сообщили об изобретении материала, ускоряющего регенерацию поврежденных нервов с помощью электричества. Ультратонкий материал можно наложить на поврежденные нервные ткани на ране и подключить электричество, преобразуемое из света.

Ученые из Израильского технологического института уже провели испытания на крысах, подтвердив его эффективность и опубликовали в Nature Materials.

Разработанный материал ускорил восстановление нервных окончаний у крыс на 33%, поэтому в дальнейшем будет проведено тестирование на людях.

Профессор Хеми Ротенберг, один из изобретателей, уверен, что после доработки его можно будет использовать как для восстановления нервов, так и для временного кардиостимулятора, необходимого для стимуляции сердца после операций.

Изобретение будет готово к широкому использованию в течение трех-пяти лет.

«После повреждения периферических нервов они способны восстанавливаться, однако это происходит медленно, за это время люди рискуют получить новые повреждения. Мы стремились ускорить этот процесс», — сказал Ротенберг, работающий на факультете биомедицинской инженерии Техниона.

«Электрическая стимуляция помогает, но это действует только при открытой ране, если только мы не оставим электрическую стимуляцию в нервах после закрытия раны», — сказал он.

«Мы разработали уникальный очень тонкий материал из силикона, который можно обернуть вокруг нерва, пока рана открыта. Затем рану можно закрыть, а материал стимулируется с помощью света», — пояснили ученые.

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