Израильские учёные обнаружили редкий тип взрывающийся звезды

У таких звезд отсутствует один или несколько внешних и, как правило, более легких слоев, а вместо этого внешние слои состоят из гелия, углерода или других более тяжелых элементов.

Израильские ученые из Научного института Вейцмана обнаружили редкий тип взрывающейся звезды, который никогда ранее не наблюдался.

Об этом сообщает JNS.

Открытие, сделанное профессором Авишай Гал-Ям из школьного факультета физики элементарных частиц и астрофизики, заключалось в наблюдении взрыва сверхновой звезды Вольфа-Райе.

«Сверхновые — это научное название взрывающихся звезд, которые могут показаться колоссальными событиями, происходящими далеко, но «находятся в самом сердце жизни», — сказал он. «Эти космические взрывы выбрасывают элементы, выкованные в ядре звезды, в дальние уголки галактики, где они служат основой для рождения новых звезд. Планета Земля и все ее разнообразные формы жизни (включая нас, Homo sapiens) — результат такого события».

У звезд Вольфа-Райе отсутствует один или несколько внешних и, как правило, более легких слоев, а вместо этого внешние слои состоят из гелия, углерода или других более тяжелых элементов.

Взрыв сверхновой звезды Вольфа-Райе до сих пор точно не наблюдался. «Спектроскопический анализ света, излучаемого взрывом, — электромагнитных длин волн света, испускаемого взрывом, — привел к открытию спектральных характеристик, связанных с определенными элементами», — говорится в сообщении Института Вейцмана. «Таким образом, исследователи смогли показать, что взрыв содержал атомы углерода, кислорода и неона, последний элемент, который до сих пор не наблюдался таким образом ни в одной сверхновой. Более того, исследователи определили, что материя, излучающая космическое излучение, сама по себе не участвовала во взрыве, а возникла из пространства, окружающего звезду». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Тель-Авивский университет запустил спутник COTS-Capsule для защиты космических систем.

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