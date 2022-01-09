Тель-Авивский университет запустил спутник COTS-Capsule для защиты космических систем

Недавно Тель-Авивский университет запустил в космос спутник TauSat-3, который является технологическим демонстратором «COTS-Capsule» — инновационного космического механизма для обнаружения и смягчения последствий космических лучей, наносящих ущерб космическим системам.
Спутник был запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде на борту ракеты Falcon 9 в рамках миссии SpaceX CRS-24.
Затем он был доставлен на космическом корабле Cargo Dragon C209 на Международную космическую станцию (МКС). Спутник был успешно установлен и введен в эксплуатацию на Международной космической станции. Он был подключен через сеть передачи данных МКС и успешно общался с наземными станциями.
TauSat-3, размером примерно с обувную коробку, был спроектирован и построен группой экспертов университета и будет исследовать работу нового механизма обнаружения и защиты от излучения для защиты электроники от опасных явлений, вызванных космическим излучением.
«COTS-Capsule» позволит использовать современные коммерческие электронные системы в космосе, включив их в защищенную среду внутри «COTS-Capsule» и управляя ими в этой среде. По мнению исследователей, это механизм обладает революционным потенциалом в области спутников и космических систем, а также значительным экономическим эффектом.
Исследование возглавил докторант Йоав Симхони из Школы электротехники вместе с главой Школы физики и астрономии, профессором Эрезом Эционом и профессором Офером Амрани из инженерного факультета Иби и Аладаром Флейшманом, главой Малой спутниковой лаборатории.
Примечательно, что «COTS-Capsule», как ожидается, будет включена в серию новаторских экспериментов, которые будут проводиться в рамках миссии «Rakia» [Sky] под руководством Фонда Рамона и Израильского космического агентства.
Эйтан Стиббе, второй израильтянин в космосе, будет отправлен на Международную космическую станцию в феврале этого года. Ожидается, что Стиббе проведет десятки экспериментов для ведущих исследователей из нескольких университетов и коммерческих компаний Израиля.
Ранее Курсор писал о том, что рабочие обнаружили в Турции древнее захоронение, возрастом 1600 лет.
Самой важной находкой является древний перстень с драгоценным камнем.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.