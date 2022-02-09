Трое жителей Петах-Тиквы арестованы по подозрению в торговле наркотиками

Сообщается, что трое подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет, жители Петах-Тиквы, были арестованы по подозрению в управлении сетью незаконного оборота и распространения наркотиков.
В рамках негласного расследования задержаны для допроса 12 жителей города по подозрению в причастности к делу и сбыту наркотиков.
В ходе расследования, в соответствии с ордерами на обыск, детективы проникли в дома троих и изъяли опасные наркотики, в том числе досу, масло каннабиса, каннабис, а также достаточно крупную сумму наличных денег.
В соответствии с потребностями следствия, вчера вечером мировой суд города продлил задержание подозреваемых до завтра.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив.
Вчера вечером израильский таксист въехал в Шхем, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Толпа агрессивно настроенных арабов напала на него в отместку за убийство трех террористов солдатами ЦАХАЛа.
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