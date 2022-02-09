Трое жителей Петах-Тиквы арестованы по подозрению в торговле наркотиками

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что трое молодых людей из Петах-Тиквы арестованы по подозрению в организации сети по торговле и распространению наркотиков.

Сообщается, что трое подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет, жители Петах-Тиквы, были арестованы по подозрению в управлении сетью незаконного оборота и распространения наркотиков.

В рамках негласного расследования задержаны для допроса 12 жителей города по подозрению в причастности к делу и сбыту наркотиков.

В ходе расследования, в соответствии с ордерами на обыск, детективы проникли в дома троих и изъяли опасные наркотики, в том числе досу, масло каннабиса, каннабис, а также достаточно крупную сумму наличных денег.

В соответствии с потребностями следствия, вчера вечером мировой суд города продлил задержание подозреваемых до завтра.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив.

Вчера вечером израильский таксист въехал в Шхем, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Толпа агрессивно настроенных арабов напала на него в отместку за убийство трех террористов солдатами ЦАХАЛа.

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