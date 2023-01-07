Известного палеонтолога, выяснившего, когда вымерли динозавры, обвиняют в мошенничестве

Роберт ДеПальма в своем исследовании проанализировал останки рыб, найденных в оставшемся после падения метеорита кратере в Северной Дакоте.

Группа исследователей под руководством Мелани Дюринг из Упсальского университета (Швеция), обвиняют известного палеонтолога Роберта ДеПальму в подделке данных исследования о причине гибели динозавров на Земле. Об этом пишет портал NV.

Отмечается, что статья ДеПальмы, некогда сотрудничавшего с Дюринг, появилась в журнале Scientific Reports в апреле 2021 года. В своем исследовании ученый проанализировал останки рыб, найденных в оставшемся после падения метеорита кратере в Северной Дакоте. Его главный вывод заключался в том, что динозавры вымерли 66 млн лет назад.

Уже через два месяца вышла статья Дюринг, также основанная на анализе окаменелостей из Северой Дакоты. Ученая пришла к тому же выводу о причине и времени гибели доисторических ящеров, но использовала при этом совсем другие вводные данные.

«В научном мире возник скандал, и работа ДеПальмы подверглась тщательному изучению. В ходе последнего выяснилось, что источник некоторых данных установить невозможно. Так, изотопные показатели окаменелостей были предоставлены археологом Кертисом МакКинни, который умер в 2017 году, не указав лабораторию, которая провела анализ останков», — говорится в материале.

На эту и другие странности указал соавтор Дюринг Деннис Воутен, а также их научный руководитель Пер Альберг. По словам Воутена, в некоторых группах окаменелостей были обнаружены несовпадения с указанными ДеПальмой данными. Кроме того, ученые отмечают недостаточность данных в его исследовании.

На данный момент статья ДеПальмы находится на рецензировании и снабжена предупреждающей плашкой. А Альберг отправил жалобу в Манчестерский университет, где сейчас работает палеонтолог.

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