Захватывающее открытие: ученые обнаружили покрытый кожей скелет динозавра

Раскопки проводили в Провинциальном парке Дайносор, где и был обнаружен гадрозавр. До наших дней дошли большая часть хвоста динозавра и его правая задняя лапа. Есть версия, что окаменелость включает полный скелет и сохранившуюся кожу.

Об этом сообщает Shropshire Star.

«Окаменелости гадрозавров довольно распространены в этой части мира, но есть одна вещь, которая делает эту находку уникальной – это тот факт, что большие участки обнаженного скелета покрыты окаменевшей кожей. На самом деле, мы не исключаем и того, что в скале может быть еще больше сохранившейся кожи, что даст нам более полное представление о том, как выглядел гадрозавр», – рассказал исследователь Калеб Браун.

По словам ученых, это «очень захватывающее открытие». Они хотят в течение следующих двух полевых сезонов завершить исследование этого места.

A roarsome find! #Fossil of a young duck-billed hadrosaur covered in scaly skin discovered in #Canada could be a rare complete #dinosaur skeleton, scientists claim

The fossil of a hadrosaur — a ‘duck-billed’ dinosaur — has been found in a hillside pic.twitter.com/hvGFpvM7Ob

— Hans Solo (@thandojo) September 3, 2022