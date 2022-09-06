Захватывающее открытие: ученые обнаружили покрытый кожей скелет динозавра

Раскопки проводили в Провинциальном парке Дайносор, где и был обнаружен гадрозавр. До наших дней дошли большая часть хвоста динозавра и его правая задняя лапа. Есть версия, что окаменелость включает полный скелет и сохранившуюся кожу.

Об этом сообщает Shropshire Star.

«Окаменелости гадрозавров довольно распространены в этой части мира, но есть одна вещь, которая делает эту находку уникальной – это тот факт, что большие участки обнаженного скелета покрыты окаменевшей кожей. На самом деле, мы не исключаем и того, что в скале может быть еще больше сохранившейся кожи, что даст нам более полное представление о том, как выглядел гадрозавр», – рассказал исследователь Калеб Браун.

По словам ученых, это «очень захватывающее открытие». Они хотят в течение следующих двух полевых сезонов завершить исследование этого места.

A roarsome find! #Fossil of a young duck-billed hadrosaur covered in scaly skin discovered in #Canada could be a rare complete #dinosaur skeleton, scientists claim

The fossil of a hadrosaur — a ‘duck-billed’ dinosaur — has been found in a hillside pic.twitter.com/hvGFpvM7Ob — Hans Solo (@thandojo) September 3, 2022

Судя по размерам обнаруженного скелета, это было молодое существо, что делает находку еще более редкой. Дело в том, что целые скелеты динозавров раскапывают крайне редко, не говоря уже о молодых особях. Благодаря этому открытию палеонтологи надеются получить много ценных данных о развитии гадрозавров, также известных как «утконосов».

Собирать весь скелет могут на протяжении нескольких месяцев и, после завершения процесса, окаменелость передадут подготовительной лаборатории Королевского Тиррелловского палеонтологического музея. Там эксперты будут дальше изучать остатки древнего существа.

В частности, они определят степень сохранения окаменелости, наличие полного скелета и кожи. Для точного определения вида гадрозавра понадобится череп. Чтобы полностью исследователь динозавра и продемонстрировать его общественности может понадобиться пару лет.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли кораллы, которые нарушают один из ключевых принципов эволюции.

Также «Курсор» сообщал, что в Африке обнаружили «самого древнего» динозавра.

Кроме этого, в Польше археологи раскопали могилу «вампира».