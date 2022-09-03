В Африке нашли скелет «самого древнего» динозавра, которому более 230 миллионов лет

В Зимбабве ученые нашли остатки динозавра по названию Mbiresaurus raathi, которые могут помочь в изучении эволюции и миграции ранних динозавров.

Высота 2-лапого существа составляла около метра. Скелет динозавра, имевшего длинную шею и зубы с зазубринами, нашли во время нескольких экспедиций. Эксперты предполагают, что речь идет о виде зауроподоморфа, родственника зауропода.

Об этом сообщает BBC.

«Когда мы говорим об эволюции ранних динозавров, окаменелости триасового периода встречаются редко», – рассказал заместитель директора Национальных музеев и достопримечательностей Зимбабве Дарлингтон Муньиква.

Ранее окаменелости этого периода истории Земли, который закончился около 200 миллионов лет назад, находили в Южной Америке и Индии, но теперь в эту «компанию» добавилась Зимбабве. На территории, где совершили открытие, недавно проводились разведки по добыче газа. Исследователям из этой страны на протяжении десятилетий было известно о нахождении окаменелостей в этом регионе. Для его исследования требуются новые программы финансирования.

Zimbabwe dinosaur find hailed as Africa’s oldest https://t.co/vQr84v4BUD — BBC News (UK) (@BBCNews) September 1, 2022

«Находка свидетельствует о том, что динозавры не жили по всей планете и не управляли миром с самого начала. Они и животные, с которыми они жили рядом, кажется, были привязаны к определенной среде на крайнем юге – там, где сегодня расположена Южная Америка, Южная Африка и Индия», – поделился участник экспедиции Кристофер Гриффин и добавил, что окаменелости принадлежат «самому древнему динозавру, когда-либо найденному в Африке».

По словам палеонтолога из Университета Кейптауна Анусуя Чинсами-Туран, открытие показывает, что динозавры обитали на разных континентах, но преимущественно в жаркой влажной среде. Есть версия, что эти древние существа хорошо приспособились к высоким широтам, где располагается Зимбамбе. Ученые надеются, что благодаря скелету Mbiresaurus raathi ученые смогут лучше изучить эволюцию и миграцию ранних динозавров.

Ранее в Португалии на заднем дворе собственного дома мужчина нашел останки, принадлежащие наибольшему динозавру в Европе.

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