Ученые выяснили, как беспорядок в доме влияет на ментальное здоровье

Исследователи из Университета Нью-Мексико заявили, что беспорядок в доме негативно влияет на психологическое состояние людей и их субъективное самочувствие.

В доме всегда важно поддерживать чистоту, потому что это сказывается на ментальном здоровье человека. Ученые из Университета Нью-Мексико заявили, что беспорядок способен вызывать стресс, депрессию и снижать работоспособность.

Об этом сообщает PubMed.

Исследователи заявили, что из-за беспорядка человек может по-другому воспринимать свой дом, точнее, он не получает удовольствие от того, что пребывает в комнате. Помимо этого, беспорядок снижает продуктивность, но повышает уровень тревожности и прокрастинации.

Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона считает, что после уборки увеличивается выработка нейромедиатора дофамина и человек чувствует себя довольным.

Однако, доцент психологии из Университета Южной Калифорнии говорит, что тот или иной беспорядок может беспокоить одних людей и совсем не беспокоить других. При этом уборку не нужно превращать в навязчивую идею.

«Курсор» писал ранее, что ложь — неотъемлемая часть человеческого общения и проявляется она в самых разных ситуациях. Но мало кто задумывался, что вранье может оказывать на наше здоровье определенное влияние.

Еще мы писали, что ученые из США выяснили, что люди, которые испытывают более высокий уровень стресса, имеют более старый иммунный профиль — это повышает риск развития рака и болезней сердца.