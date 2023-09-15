Как быстро избавиться от вздутия живота - врачи дали совет

С чем это связано и как бороться с проблемой.

Если после приема пищи или в конце дня вы страдаете от вздутия живота, не отчаивайтесь. Это довольно распространенная проблема, которую можно легко преодолеть.

Об этом сообщает "Everyday Health".

Врач медицинских наук Пэм Фулленвейдер уверяет, что вздутие живота обычно не является серьезной медицинской проблемой, особенно если оно происходит после приема пищи. Однако оно может испортить ваш вечер, так что многие женщины стремятся избавиться от него.

"Пить воду может быть последним, на что вы захотите обратить внимание после обильного ужина, но гидратация крайне важна для вашего благополучия. Вода обеспечивает нормальное движение в вашем желудочно-кишечном тракте, что важно для регулярной перистальтики и предотвращения запора и вздутия живота", - объясняет врач Рейчел Дойл.

Кроме того, стоит учесть, что то, что вы едите, сильно влияет на вздутие живота. Часто причиной вздутия является потребление излишнего количества соленой пищи, которая задерживает воду в организме.

Пить воду после приема пищи поможет компенсировать потребление натрия. Также можно попробовать пить воду перед едой, что поможет предотвратить переедание.

Прогулка

Пэм Фулленвейдер настаивает на том, что лечь на диван после тяжелой еды – не лучшая идея. Короткая прогулка не только поможет вам расправиться с чувством тяжести, но и стимулирует перистальтику и снижает вздутие.

Всего 5-10 минут ходьбы может улучшить ваше самочувствие и справиться с вздутием живота. Кроме того, регулярные физические упражнения помогут поддерживать тонус стенок кишечника.

Уменьшите потребление алкоголя

Если после обеда вы привыкли налить себе бокал алкоголя, подумайте, что это может привести к вздутию живота и только усугубить ваше состояние. Алкоголь вначале может вызвать диуретический эффект, но в дальнейшем может привести к обезвоживанию организма.

До этого диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на голодный желудок.