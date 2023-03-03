Как эффективно бороться с тревожностью – метод от ученых

Эксперты установили наличие разных уровней полезности физической активности для профилактики тревожности для представителей мужского и женского пола, но в то же время ее высокую эффективность.

Об этом сообщает Frontiersin.

В рамках нового исследования ученые следили за 385 тысячами людей на протяжении более 20 лет. Анализ предполагал данные лыжников-любителей, участвовавших в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, которые не принимали участия в подобном.

Оказалось, что физически активные люди имеют риск развития тревожного расстройства в течение 21 года на 60% ниже. Этот вывод актуален для мужчин и женщин.

Однако позже была зафиксирована некоторая разница между эффектом активной жизни для мужчин и женщин. Так, у представителей мужского пола риск тревожности снижался одинаково, на что не влияли спортивные результаты.

Иная ситуация у представителей женского пола, потому что у них среди членов группы с лучшими показателями в лыжной гонке риск тревожности был приблизительно в два раза выше, чем в группе с более низкими результатами.

«Наше исследование показывает, что соотношение между симптомами тревожности и физической активностью может быть нелинейным», – сказал соавтор исследования Мартина Свенссон из Лундского университета.

По мнению авторов исследования, их открытие доказало то, что физическая активность эффективна для профилактики тревожности. По состоянию на нынешнее время, ученым удалось провести одно из крупнейших исследований на эту тему, а также редкое тем, что в нем было обширно проанализировано женское здоровье.

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