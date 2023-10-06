Как груша влияет на здоровье волос - чем полезен фрукт

Медики рассказали, как этот фрукт помогает улучшать состояние наших волос.

Груша не только положительно влияет на волосы и кожу, но также помогает контролировать уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему и повышает уровень энергии.

Об этом пишет "Stylecraze".

Диетолог Аакрити Арора поделилась полезными свойствами груши, которые благотворно влияют на волосы.

1. Питает корни волос: Спредлагает питательные вещества, такие как натуральный сахарный спирт, известный как "сорбит" или "глюцитол", который обеспечивает питание корней волос и кожи головы.

2. Уменьшает сухость волос: Груша содержит увлажняющие свойства, которые помогают снизить сухость волос. Богатый витамином С, этот фрукт действует как природный антиоксидант и способствует увлажнению и улучшению здоровья волос и волосяных фолликул.

3. Восстанавливает блеск: Если у вас утрачен блеск волос, груша может помочь развернуть ситуацию. Вы можете приготовить маску для волос, смешав одну грушу с яблочным уксусом и водой. Эта маска поможет восстановить блеск у тусклых волос.

4. Поддерживает оттенок волос: Грушевая маска для волос может помочь сохранить оттенок и поддерживать здоровье волос. Перемелите грушу и добавьте соевое масло, чтобы создать гладкую пасту. Нанесите эту пасту на волосы и через час смойте шампунем. Вы заметите потрясающую разницу в оттенке ваших волос.

Ранее эксперт назвал грубую ошибку при сушке волос. Он утверждает, что не нужно позволять своим волосам высохнуть, не используя для этого каких-либо инструментов. Сушка на воздухе может быть хуже для состояния волос, чем обычное использование фена.